ROMA – Il prossimo anno arriverà nelle sale lo spin-off del “Il grande Lebowski”. Spin-off che sarà incentrato sul personaggio interpretato da John Turturro: Jesus Quintana. Quello, per capirci, con il codino. Quello, per capirci, che lecca le palle da bowling.

“The Jesus Rolls”, questo il titolo definitivo dello spin-off, arriverà in sala nei primi mesi del 2020. “The Jesus Roll” è stato scritto, diretto e interpretato dal cineasta italoamericano al fianco di Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Jon Hamm, Susan Sarandon e Pete Davidson.

L’attesa, tra i fan, è enorme. Il film, d’altronde, uscito ormai nel lontano 1998 negli anni è diventato un vero e proprio cult. Tanto che qualcuno ha anche creato una religione “The Church of the Latter-Day Dude” che vanta oltre 200mila sacerdoti in tutto il mondo.

“È un film che mostra come sono stupidi gli uomini e quanto invece siano più forti le donne – ha detto Turturro – Ho dovuto lavorarci un po’ su, ma ora sono molto contento del risultato. Esplora quello che capita a Jesus quando esce di prigione, una commedia umana”. La trama ufficiale è questa: “È la storia di un trio di disadattati la cui vita irriverente si trasforma in una sorprendente storia d’amore dal momento in cui il loro atteggiamento impertinente nei confronti del passato o del futuro riaccende nuovamente la fiamma. I tre si faranno nemico un parrucchiere armato di pistola che trasformerà il loro viaggio in una fuga dalla legge, dalla società e dal parrucchiere”.

Fonte: Il Fatto Quotidiano, Independent.