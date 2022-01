Il ritorno di Mary Poppins: curiosità sul film del 2018: il cameo di Dick Van Dyke, la canzone scartata, le candidature agli Oscar. Il ritorno di Mary Poppins è un film del 2018 diretto da Rob Marshall e interpretato da Emily Blunt, Meryl Streep e Colin Firth. Il film è un sequel dell’iconico Mary Poppins del 1964 ed è liberamente ispirato alla serie di romanzi di Pamela Lyndon Travers. Il ritorno di Mary Poppins è in onda questa sera 3 gennaio in prima serata su Rai1 dalle 21:25.

Il ritorno di Mary Poppins: la trama del film

Il film è ambientato a Londra durante la Grande Depressione degli anni ’30, a distanza di 24 anni dagli eventi del film originale. Michael Banks lavora nella banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli: Annabel, Georgie e John e la domestica Ellen. Quando la famiglia subisce una perdita personale, Mary Poppins ritorna magicamente nella vita dei Banks, aiutandoli a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia.

Il ritorno di Mary Poppins: curiosità sul film

Nel film c’è un cameo particolare, quello dell’attore 93enne Dick Van Dyke, lo spazzacamino Bert nel film originale del 1964.

In questo sequel del 2018 non è stata inserita nella colonna sonora la storica canzone Supercalifragilistichespiralidoso. Iconica nel film originale, la canzone veniva cantanta da Julie Andrews, da Tina Centi nella versione italiana del film.

La sceneggiatura del film è stata scritta da David Magee (Neverland e Vita di Pi) e i costumi sono stati realizzati da Sandy Powell, vincitrice di tre Premi Oscar per Shakespeare in Love, The Aviator e The Young Victoria.

Il ritorno di Mary Poppins ha ricevuto diverse candidature agli Oscar, senza però vincere in nessuna categoria: i migliori costumi a Sandy Powell, la miglior colonna sonora a Marc Shaiman, la miglior canzone a Scott Wittman e Marc Shaiman (The Place Where Lost Things Go) e la miglior scenografia a John Myhre e Gordon Sim.