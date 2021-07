Il Signore degli Anelli al cinema in 4K: la celebre trilogia torna sugli schermi in versione restaurata. Ecco le date

Il Signore degli Anelli torna al cinema nella versione restaurata in 4K. La celebre trilogia diretta da Peter Jackson rivede così la sala cinematografica a distanza di circa vent’anni dall’uscita del primo film. La trilogia completa, nella sua versione più bella, è pronta a richiamare migliaia di fedelissimi appassionati al cinema. A svelarlo è stata l’UCI Cinemas attraverso il proprio account Twitter. Appuntamento dal 22 luglio al 4 agosto. Ecco le date:

Correva l’anno 2001, quando sugli schermi di tutto il mondo veniva proiettato il primo capitolo della saga de Il Signore degli Anelli, La compagnia dell’anello. Una missione proibitiva, quasi impensabile, ovvero quella di portare al cinema il mondo creato dalla penna di J. R. R. Tolkien. Ma il successo è stato immediato, portandosi a casa il consenso di critica e di pubblico, oltre alle cifre straordinarie del botteghino. Il film di Peter Jackson ha ottenuto ben 13 nomination agli Oscar, vincendo le statuette per miglior colonna sonora, migliori effetti speciali, miglior trucco e miglior fotografia.

Non passa molto tempo prima che Peter Jackson torni nella Terra di Mezzo l’anno successivo con il secondo capitolo, Le Due Torri. Ancora un successo straordinario, che ha superato gli incassi del capitolo precedente. Il film ha ricevuto sei nomination agli Oscar, vincendo per miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali.

Ma è con il terzo capitolo, Il Ritorno del Re, che la saga cinematografica ha raggiunto i più alti livelli di consenso. Il film ha superato il miliardo di dollari al botteghino e ha ricevuto ben 11 statuette agli Oscar, tra cui quelle di miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Con Ben-Hur e Titanic è il film più premiato agli Academy Awards.

In occasione dell’uscita della saga in versione restaurata, il regista Peter Jackson ha dichiarato: “È davvero fantastico avere la possibilità di rivisitare la trilogia de Il Signore degli Anelli. Il tema centrale del mondo in uno stato di agitazione nel quale a fare la differenza è la gente comune (in questo caso gli Hobbit) la rende non una storia di eroi o supereroi, ma una storia di persone normali che hanno deciso di salvare il loro mondo”.