E’ morto a soli 69 anni, dopo una battaglia con il cancro, l’attore francese Jean-Pierre Bacri, protagonista de Il gusto degli altri e di tanti film con l’ex compagna Agnès Jaoui.

Jean-Pierre Bacri, attore e sceneggiatore in duo con Agnès Jaoui

Lo sceneggiatore e attore francese Jean-Pierre Bacri è morto oggi 18 gennaio a 69 anni, dopo una lunga battaglia con il cancro. Nato in Algeria da una famiglia della comunità ebraica locale, dopo il debutto negli anni ’80 è arrivato al successo grazie alle sue interpretazioni sia sui palcoscenici teatrali che al cinema. In quegli anni ha conosciuto la sua compagna e moglie dal 1987 al 2012 Agnès Jaoui.

I due hanno recitato spesso insieme. L’ultima pellicola in coppia due anni fa, Place publique, mentre le più conosciute, Il gusto degli altri e Così fan tutti. Solo pochi anni fa era stato interprete della commedia C’est la vie, diretta da Eric Toledano e Olivier Nakache di Quasi amici. Nel 2006 aveva lavorato con Nicole Garcia per la realizzazione del film “Quello che gli uomini non dicono” dove ha interpretato la parte di Jean-Louis Bertagnat.

Bacri in carriera ha vinto due volte il premio Molière per il teatro, quattro volte il César per la miglior sceneggiatura originale, uno dei quali per Smoking/No Smoking di Alain Resnais, e una volta il César come non protagonista. (fonte REPUBBLICA)