Jennifer Aniston anti no vax: “Ho allontanato amici che non hanno fatto il vaccino per il Covid”. Critiche social (Foto Ansa)

Jennifer Aniston contro i no vax, taglia fuori gli amici che non fanno il vaccino per il Covid e viene criticata sui social.

“C’è un gran numero di persone no vax o che semplicemente non danno retta ai fatti. È un vero peccato. Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di fare il vaccino e di dire se lo avevano fatto”, aveva raccontato l’attrice americana al sito In Style, spiegando di aver allontanato dalle proprie frequentazioni alcune persone non vaccinate. Frasi che hanno provocato una serie di critiche sui social.

La stessa Jennifer Aniston ha pubblicato su Instagram una serie di domande e risposte sul tema Covid e vaccino.

Ad una persona che le domandava perché fosse così preoccupata essendo lei stessa vaccinata lei ha risposto: “Perché se hai la variante del Covid puoi ancora trasmettermela. Potrei ammalarmi senza sintomi gravi, e non sarò ricoverata in ospedale né morirò. MA POTREI attaccarlo a qualcuno che non ha il vaccino e la cui salute è compromessa e metterei a rischio la sua vita. Per questo mi preoccupo Dobbiamo preoccuparci anche oltre noi stessi”, ha concluso Aniston.

Jennifer Aniston, impegno social contro il Covid

Il Covid può ancora essere trasmesso a chi è stato vaccinato e da chi è stato vaccinato, ma il vaccino protegge da sintomi gravi e morte.

Già l’anno scorso Jennifer Aniston era stata bersaglio di critiche sui social per aver postato la foto di una decorazione natalizia con scritto: “La nostra prima pandemia 2020″.

Lo scorso luglio, sempre su Istagram, aveva poi rivolto un appello perché tutti indossassero le mascherine: “Capisco che le mascherine siano scomode. Ma non credete sia peggio che i negozi chiudano, che i lavori vengano persi, che i lavoratori del comparto medico e sanitario siano spinti all’estremo? Non credete sia peggio che tante vite ci siano state portate via da questo virus perché noi non abbiamo fatto abbastanza?”, aveva scritto sul social.