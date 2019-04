LOS ANGELES – La donna più bella del mondo ha 47 anni, un divorzio alle spalle e storie di dipendenze e riabilitazioni (non sue, ma dell’ex marito). Parliamo di Jennifer Garner.

L’attrice americana di Houston è stata incoronata da People Magazine, che ogni anno nomina la donna più bella non solo esteticamente, ma secondo criteri che la considerano nella sua interezza. Come spiega Ellen DeGeneres, “sei bella dentro e fuori”.

Jennifer, del resto, non è solo una bellissima donna e una talentuosa attrice, ma anche una imprenditrice di successo, a capo di una società che realizza alimenti biologici per bambini. E’ ambasciatrice artistica di Save the Children ed è mamma di tre bambini: Violet, Seraphina e Samuel, avuti dall’ex marito Ben Affleck. E la domenica vanno ancora tutti insieme a messa.

Insomma: una vita modello. “Io sono grata per la vita che ho”, ha ammesso lei stessa al magazine americano. Una gratitudine non scontata, visti i grattacapi che le ha procurato l’ex marito, che prima l’ha tradita e poi è finito in un centro per la disintossicazione dall’alcol. A portarlo, ovviamente, è stata Jennifer.

Lei il candore non l’ha mai perso: “Da ragazzina non mi consideravo certo una di quelle carine. Ma stavo bene con me stessa. E questo è il segreto”, dice la donna più bella del mondo. (Fonte: People)