LOS ANGELES – Jennifer Lawrence sarà la protagonista del prossimo film di Paolo Sorrentino Mob Girl, adattamento cinematografico del libro di Teresa Carpenter, vincitrice del Premio Pulitzer. L’annuncio di Variety è stato confermato all’ANSA dalla produzione. Sorrentino produrrà il progetto insieme a Lorenzo Mieli di Wildside e anche l’attrice americana entrerà nella produzione.

Il film segue la vera storia di una delle rare donne gangster d’America. Arlyne Brickman, cresciuta nel Lower East Side di New York City, fu attirata dallo stile di vita appariscente dei mafiosi di New York e pur provenendo da tutt’altro ambiente iniziò a frequentarli, a fare ‘commissioni’ per loro, a infiltrarsi nell’organizzazione e solo molti anni dopo decise di cambiare vita e diventare informatrice della polizia.

La sua testimonianza portò alla cattura e alla condanna di boss come Anthony Scarpati e della famiglia criminale Colombo. Con Sorrentino, Angelina Burnett lavora all’adattamento della biografia della Brickman scritta da Teresa Carpenter.

Sorrentino e Mieli in passato hanno prodotto insieme The Young Pope, serie per la HBO con Jude Law, e attualmente stanno producendo The New Pope, with John Malkovich. (Fonti: Ansa, Variety)