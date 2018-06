SAN DIEGO – E’ morto a 98 anni Jerry Maren, l’attore [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che a 18 anni raggiunse la notorietà internazionale interpretando nel 1939 uno dei “Mastichini” nel film “Il mago di Oz” diretto da Victor Flaming.

Maren, che è deceduto in una casa di riposo di San Diego, California, soffriva di demenza. Dopo la morte della moglie, scomparsa nel 2011, anche lei affetta da nanismo, era accudito dai nipoti.

Nonostante abbia ottenuto una serie di piccole parti durante i 70 anni nel mondo dello spettacolo, il ruolo più importante dell’attore è stato quello del “mastichino”, ed era l’ultimo ancora in vita dei 124 “munchkin” presenti nel film, scrive il Daily Mail.

Alto solo 1,29 mt, aveva 18 anni quando fu scritturato come membro della Lollipop Guild, insieme a Jakob “Jackie” Gerlich e Harry Earles, nel film in cui la leggendaria Judy Garland interpretava la protagonista Dorothy Gale.

Ha continuato a recitare in show televisivi, film, serie tv e nel 2013 aveva lasciato l’impronta della mano al Grauman’s Chinese Theatre di Hollywood.