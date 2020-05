Jerry Stiller, è morto il padre del comico Ben. Aveva 92 anni

ROMA – E’ morto il padre di Ben Stiller, Jerry.

Jerry Stiller, leggendario comico americano, aveva 92 anni.

“Sono rattristato – ha scritto su Twitter Ben Stiller – nel dire che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. È stato un grande padre, nonno ed eccezionale marito per Anne per più di 62 anni. Mi mancherà tantissimo. Ti voglio bene papà”.

Dopo i primi inizi nel mondo della recitazione, nel 1954 Stiller sposò Anne Meara, con cui formò una coppia comica nota come “Stiller and Meara”, che divenne piuttosto popolare tra gli anni Sessanta e Settanta. .

Padre e figlio hanno recitato insieme in alcuni film, tra i quali spicca Zoolander. Jerry Stiller ha lasciato il segno anche grazie al ruolo di Frank Costanza nella serie cult ‘Seinfeld’. Per 9 stagioni, inoltre, ha interpretato il ruolo del suocero-complice di Kevin James nella sit-com The King of Queens. (Fonti: Twitter, Adnkronos).