Jessica Biel no vax? Lei dice nì, ma i suoi figli...

SACRAMENTO – Jessica Biel al fianco dei no-vax? I riflettori si sono accesi sull’attrice per via di alcune foto pubblicate su Instagram da Robert F. Kennedy Jr, noto attivista critico sui vaccini. Il figlio di Robert Kennedy posa in compagnia della Biel che lo ha raggiunto a Sacramento per una campagna contro la SB276, una nuova legge della California che limita le esenzioni mediche dai vaccini senza l’approvazione di un ufficiale di salute pubblica. Secondo tale legge le esenzioni diminuirebbero del 40%, ragion per cui i no vax e lo stesso Kennedy hanno ingaggiato una lotta perché non venga approvata.

Per Jessica Biel sarebbe la prima presa di posizione ufficiale sul tema. Tanto che lo stesso Kennedy su Instagram la ringrazia, definendola “coraggiosa”. Ma la stessa attrice ci ha poi tenuto a chiarire la sua posizione, asserendo di non essere no vax. “Non sono contraria alle vaccinazioni – ha scritto sullo stesso social network – Sostengo i bambini che ricevono le vaccinazioni e sostengo le famiglie che hanno il diritto di prendere decisioni in ambito medico per i loro figli con l’aiuto dei loro medici”.

Quindi ha spiegato di essere andata a Sacramento “non perché non credo nelle vaccinazioni, ma perché credo nel dare ai medici e alle famiglie che assistono la capacità di decidere cosa è meglio per i loro pazienti e la capacità di fornire quel trattamento”. Sarà, ma secondo voci di Hollywood, Jessica Biel e suo marito Justin Timberlake si sarebbero ben guardati dal vaccinare i loro figli, sebbene non ne abbiano mai parlato pubblicamente. (Fonte: Instagram)