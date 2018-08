LOS ANGELES – Se è vero che Asia Argento, prima accusatrice di Harvey Weinston e voce del movimento #metoo, da vittima si potrebbe rivelare anche carnefice, lo stesso sembra potersi dire del suo accusatore: anche Jimmy Bennett infatti nel suo passato è stato denunciato per stalking. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A differenza di Asia Argento, che lui accusa di averlo molestato quando aveva 17 anni ma senza formalizzare le accuse, la sua ex fidanzatina Rachel Fox presentò davvero denuncia contro di lui.

Era il 2015 e Rachel parò di minacce e persecuzioni telefoniche e sui social, con tanto di richieste di foto nuda quando era ancora minorenne. La denuncia portò ad una misura restrittiva nei confronti dell’ex baby star, che un anno prima era stato anche cacciato di casa dai genitori, stufi che il figlio continuasse a fare uso di droghe. Alla fine Rachel non si presentò poi in tribunale e le accuse non vennero formalizzate.

Naturalmente si tratta di fatti che non c’entrano direttamente con il caso Argento, ma che contestualizzano il grande accusatore dell’attrice italiana. “Non l’ho denunciata prima per imbarazzo e per paura”, ha detto Bennett giorni dopo la rivelazione del New York Times sui 380mila dollari dati da Argento a Bennett. Resta da capire adesso se sullo scandalo che ha gettato nel fango la figlia di Dario Argento verrà aperta davvero un’inchiesta. Al momento sembra che i detective di Los Angeles abbiano cercato Bennett per interrogarlo ma non siano ancora riusciti a parlare con lui.