Joey Morgan è morto a 28 anni, ha recitato in film di successo come “Manuale scout per l’apocalisse zombie” (foto da video)

L’attore Joey Morgan è morto a soli 28 anni. Sono ancora ignote le cause del decesso. Ha recitato in film di successo come “Manuale scout per l’apocalisse zombie”, “Flower” e “Compadres”.

Joey Morgan è morto, il suo agente ha confermato la notizia

“Joey Morgan è morto domenica mattina presto“, ha confermato il suo agente a THR. “È stato uno shock e ha devastato tutti noi che lo amavamo. Ci mancherà molto. Speriamo che tutti capiscano quanto sia doloroso questo per i suoi cari e possano rispettare i confini e permettere loro di soffrire in privato”.

Nessun dettaglio aggiuntivo, inclusa la causa della morte di Joey, è stato condiviso pubblicamente in questo momento. L’amica di Joey e co-protagonista di Flower, Zoey Deutch, è andata sui social media domenica per onorarlo.

“Riposa in pace joey”, ha scritto su Instagram insieme a una foto dal set del film del 2017. “Una persona profondamente gentile, talentuosa e speciale. ti amiamo.”

Joey Morgan è morto, il ricordo di Patrick Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger, che ha lavorato con Joey nella Guida Scout all’Apocalisse Zombie del 2015, ha commentato incredulo il post tributo di Zoey. “Cosa?!? No”, ha scritto. “Una stella così esilarante e brillante quando ho lavorato con lui. Wow. È terribile.“

Anche Christopher Landon, che ha diretto Scouts, si è rivolto ai social media per onorare l’attore. “Joey Morgan è entrato nella mia vita quasi 9 anni fa quando ho creato Scout”, ha twittato Christopher.

“Era tranquillo, divertente, intelligente e premuroso. E quando le telecamere giravano era magnetico. È morto oggi e la notizia è straziante. Sono onorato di averlo conosciuto”. Nel corso degli anni, Joey è apparso anche in Sierra Burgess Is a Loser di Netflix e nella serie di Shudder Critters: A New Binge.