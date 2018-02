LOS ANGELES – L’attore inglese naturalizzato statunitense John Mahoney, star della sit-com Frasier,nel ruolo di Martin Crane, è morto domenica scorsa in una casa di riposo di Chicago all’età di 77 anni.

Dopo aver esordito come attore teatrale grazie al collega John Malkovich, Mahoney debutta al cinema con Mission Hill (1982) di Bob Jones, recitando poi nei film Il codice del silenzio (1985), Partita con la morte (1985), Fuori i secondi (1986) e Due imbroglioni con signora (1987), affiancando Danny DeVito. Nel 1988 Roman Polanski sceglie Mahoney per affiancare Harrison Ford nell’inquietante thriller Frantic. Grazie al successo di questo film entra nel cast di Stregata dalla luna (1987) con Nicolas Cage, Betrayed – Tradita (1988), Otto uomini fuori (1988), Non per soldi ma per amore (1989), La Casa Russia (1990) con Sean Connery e Michelle Pfeiffer, e Mal d’amore (1991).