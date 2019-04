VENEZIA – Jude Law in costume da bagno bianco a Venezia. La visione hollywoodiana è apparsa al Lido, dove l’attore si trova per girare alcune scene dell’ultima stagione della serie Sky The New Pope, diretta da Paolo Sorrentino.

L’attore ha fatto un bagno in mare nelle acque non propriamente calde davanti all’Hotel Excelsior ed è stato seguito da alcuni fan che si sono buttati tra le onde in déshabillé.

Nella sua giornata veneziana Law ha poi pranzato al ristorante da Ivo, e tornerà a Venezia presto: è infatti atteso al Gala di Ve Venetian Heritage & Dior, l’11 maggio a Palazzo Labia.

The New Pope è la seconda serie su Lenny Belardo (interpretato da Jude Law), Papa con il nome di Pio XIII, dopo The Young Pope, del 2016. (Fonte: Instagram)