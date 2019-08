ROMA – “Sono fiera delle rughe. Sono felice di questo corpo di donna quarantenne e non voglio che le mie foto vengano ritoccate”, aveva detto solo pochi giorni fa in una intervista a Io Donna del Corriere della Sera Kasia Smutniak. E adesso, coerente con quelle parole, su Instagram pubblica delle foto in cui si mostra non solo struccata, ma anche con la vitiligine.

La bella attrice polacca ha festeggiato il 13 agosto i 40 anni, ma non ha rimpianti: “Sono fiera delle rughe, esigo che vengano rispettate. Sono felice di questo corpo di donna quarantenne e non voglio che le mie foto vengano ritoccate. Ho aperto Instagram un anno fa come esperimento, non ero sui social. Mi sono accorta che è fantastico, perché è un canale diretto per promuovere quel che faccio, per mostrarmi come sono senza filtri. Seleziono, pubblico. E lascio un pezzo di vita solo per me e la mia famiglia”.

Il post su Instagram

E proprio su Instagram ha deciso di lasciare una testimonianza importante, svelando le macchie di vitiligine che ha sul corpo: “Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta. Cose belle, cose che ci vengono facili ma che non dovremmo dare mai per scontate… Ma sopratutto momenti difficili, che ci mettono alla prova, per non perdere il senso dei momenti felici. Insomma tutto.

Io, crescendo, ho imparato anche un’altra cosa, accettare non è sufficiente. Bisogna amare i propri difetti!

Per gli ultimi 6 anni ho imparato ad accettare e amarmi per quello che sono. È stato un percorso, mica subito……. E solo oggi mi sento di condividere questo pensiero con voi. Qualche tempo fa ho letto una frase che mi è rimasta impressa “FATTI AMARE PER I TUOI DIFETTI CHE I PREGI LI SANNO AMARE TUTTI” e ho deciso di farla mia”.

La vitiligine

La vitiligine è una malattia della pelle, non contagiosa e non pericolosa per la salute, caratterizzata da aree di depigmentazione, nelle quali manca la normale colorazione cutanea, che si accentua invece al contorno delle chiazze stesse.

La vitiligine può colpire qualunque parte della pelle del corpo, ma solitamente si concentra sul viso, sul collo e sulle mani. Si verifica più frequentemente dopo i vent’anni di età, ma può presentarsi in ogni momento della vita.