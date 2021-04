Kate Winslet: “Conosco attori gay a Hollywood che temono si sappia e non fanno outing per paura” (Foto Ansa)

“Conosco attori gay che temono rivelazioni sulla propria sessualità”: a denunciarlo è Kate Winslet, l’attrice inglese, premio Oscar per The Reader nel 2009.

Winslet ha detto di conoscere diversi attori che non fanno outing per timore di ripercussioni sulla loro carriera.

Omofobia a Hollywood

“Non posso rivelare il numero dei giovani attori che conosco che sono terrorizzati da rivelazioni sulla propria sessualità – ha detto in un’intervista – alcuni sono noti, altri agli inizi. Temono che possa essere un ostacolo nell’avere ruoli da etero”.

Sempre secondo l’attrice è più difficile per gli uomini fare outing, perché si ritiene che gli attori gay non possono interpretare parti da etero: “Spero che verrà un momento in cui sarà automatico che gli attori gay ottengano ruoli di questo tipo”.

Kate Winslet e i diritti gay

Nell’intervista, rilasciata al Sunday Times, Winslet ha raccontato: “Un attore molto famoso ha appena preso un agente americano che gli ha detto: ‘Capisco che tu sia bisessuale, ma non pubblicizzerò la tua sessualità’. Posso pensare ad almeno a quattro attori che nascondono il proprio orientamento sessuale, ed è doloroso. Non vogliono essere scoperti e lo dicono”, ha aggiunto l’attrice. “Io non voglio condurre un attacco nei confronti di Hollywood, ma mi piacerebbe che si parlasse dei giovani attori, vorrei che per loro ad Hollywood ci fosse meno giudizio, meno discriminazione, meno omofobia”.

Kate Winslet è tra le protagoniste di Ammonite, il film del 2020 che narra le vicende della paleontologa Mary Anning e la sua relazione con la geologa Charlotte Murchison.