ROMA – Il diciottenne che aveva accusato Kevin Spacey di molestie ha ritirato definitivamente e “volontariamente” la propria denuncia. Lo ha riferito il Boston Herald riportando quanto affermato in una mail fatta arrivare in Tribunale da Mitchell Garabedian, legale della presunta vittima.

Non è chiaro cosa abbia spinto la presunta vittima e la sua famiglia a fare marcia indietro, ma le cose non si erano messe bene per l’accusa nell’udienza preliminare del processo che si era aperto due giorni fa in Massachusetts.

Il giovane aveva raccontato alla polizia che Spacey gli comprò – si era nel 2016 in un bar di Nantucket, dove il giovane lavorava come cameriere – diverse bevande alcoliche (l’età minima per bere alcolici è di 21 anni) e insistette più volte per accompagnarlo a casa fino a quando gli accarezzò la gamba e si sbottonò i pantaloni, toccandosi il pene per circa tre minuti.

Il giovane ha poi pubblicato una registrazione di parte del presunto palpeggiamento su Snapchat. Spacey rischiava fino a due anni, ma il suo avvocato ha messo in dubbio la credibilità del giovane, accusandolo di aver cancellato diversi messaggi e fotografie scambiate con Spacey che avrebbero dimostrato l’innocenza dell’attore. Il legale ha chiesto, di conseguenza, al giudice una copia “completa e e non alterata” dei dati del telefono della presunta vittima, che non è mai arrivata.

Fonte: Agi