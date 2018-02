LOS ANGELES – E’ stato trovato morto il fratello di Kim Cattrall, attrice nota per la sua interpretazione di Samantha nelle celebre serie televisiva Sex and the City. Lo ha annunciato la stessa attrice su Instagram.

Poche ore prima, Cattrall aveva lanciato un accorato appello ai fan per aiutare la polizia a ritrovarlo. Il fratello, 55 anni, era scomparso dalla città di BlackFalds, in Alberta (Canada), il 30 gennaio.

“E’ con grande dolore che io e la mia famiglia annunciamo la morte inattesa di un figlio e di un fratello, Chris Cattrall”, scrive l’attrice su Twitter che poi ringrazia le persone che le hanno dato conforto, chiedendo il rispetto della privacy. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle circostanze della morte del fratello.

La stessa Cattrall in un altro post aveva spiegato che il fratello aveva lasciato le chiavi, il cellulare e il portafogli sul tavolo di casa prima di sparire, ed era uscito senza chiudere la porta. “Non è da Chris, lui non avrebbe mai lasciato la sua casa aperta con dentro le sue cose e i suoi sette adorati cani”.