Kristen Stewart chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Robert Pattinson, fidanzata, vita privata, Twilight, dove vive, biografia e carriera. La 78esima Mostra del Cinema di Venezia entra nel vivo. Una delle star più attese è l’attrice Kristen Stewart, sbarcata al Lido oggi, 3 settembre. L’attrice è la protagonista del film in concorso Spencer, nel ruolo di Lady Diana.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Kristen Stewart

Kristen Jaymes Stewart è nata a Los Angeles il 9 aprile del 1990. Ha 31 anni. E’ alta 165 cm. Il padre, John Stewart, è un manager e produttore televisivo che lavora per il canale Fox, la madre, Jules Stewart, è una sceneggiatrice e regista originaria di Sydney. Ha un fratello maggiore, Cameron, e due fratelli adottivi, Taylor e Dana. All’età di otto anni viene notata da un agente in una recita di Natale nella sua scuola. Inizia la sua carriera come comparsa nei film Il bambino venuto dal mare (1999) e I Flintstones in Viva Rock Vegas (2000).

Robert Pattinson, Rupert Sanders, il coming out, Stella Maxwell, Sara Dinkin e Dylan Meyer: dove vive, vita privata di Kristen Stewart

Kristen Stewart ha avuto una relazione, nel 2009, con il collega Robert Pattinson, coprotagonista nella saga di Twilight. Ha avuto poi una relazione con il regista Rupert Sanders, che aveva 19 anni più della Stewart. Attorno a questa relazione ci sono state molte polemiche, tanto che entrambi hanno chiesto scusa pubblicamente per l’accaduto. L’attrice, nel 2012, è tornata con Pattinson, ma i due si sono separati nuovamente nel 2013.

Nel 2014 la Stewart ha una relazione con la produttrice di effetti visivi Alicia Cargile, facendo coming out sulla propria bisessualità. Nel 2016 intraprende una relazione con la modella nordirlandese Stella Maxwell, e nel 2018 frequenta la stilista Sara Dinkin. Dal 2019 ha una relazione con la sceneggiatrice Dylan Meyer. L’attrice vive a Los Angeles, nel quartiere Los Feliz.

Da Twilight a Spencer, la carriera di Kristen Stewart

Nel 2001 recita nel film La sicurezza degli oggetti al fianco di Glenn Close e l’anno successivo nel film di David Fincher Panic Room, per il quale viene nominata al premio Young Artist Awards del 2003. Nel 2004 recita nel film TV Speak – Le parole non dette e nel 2006 in Gioventù bruciata. L’anno successivo prende parte al cast di Into the Wild – Nelle terre selvagge diretto da Sean Penn.

Nel 2008 viene scelta per il ruolo di Bella Swan nella saga cinematografica Twilight, ruolo che le vale grande notorietà. Nel 2014 l’attrice presenta al Festival di Cannes il film Sils Maria, per il quale vince il Premio César per la migliore attrice non protagonista. Nello stesso anno debutta alla regia con il videoclip della canzone Take Me to the South della band Sage + The Saints.

Nel 2016 recita nei film Café Society di Woody Allen e Personal Shopper di Olivier Assayas. Nello stesso anno compare nel video musicale della canzone dei Rolling Stones Ride ‘Em On Down. In occasione dell’edizione del 2017 del Sundance Film Festival, la Stewart presenta il suo primo cortometraggio da regista e sceneggiatrice, Come Swim. Nel 2018 fa parte della giuria del Festival di Cannes ed è ambasciatrice dei marchi di moda Chanel e Balenciaga. Nel 2021 recita da protagonista nel film Spencer interpretando Lady Diana.

