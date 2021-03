Lady Gaga e Adam Driver in Valle d’Aosta, la prima foto dal set del film “House of Gucci” (foto Instagram di Lady Gaga)

Lady Gaga e Adam Driver in Valle d’Aosta, la prima foto dal set del film “House of Gucci”. Lady Gaga interpreta il personaggio di Patrizia Reggiani mentre Adam Driver è proprio Maurizio Gucci.

House of Gucci parla della vita di Maurizio Gucci e quindi molte scena sono girate nel nostro Paese. La prima foto dal set del film è stata scattata in Valle d’Aosta, e pubblicata da Lady Gaga sul suo profilo Instagram, ma prima di questo momento erano state girate scene anche a Roma, a Venezia, a Firenze e sul Lago di Como. La data d’uscita del film è fissata al 24 novembre 2021.

House of Gucci è un film poliziesco biografico americano di prossima uscita diretto da Ridley Scott. Il film è basato sul libro del 2001 The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden.

Nel film recita Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, che è stata processata e condannata per aver orchestrato l’assassinio del suo ex marito ed ex capo della casa di moda Gucci Maurizio Gucci, interpretato da Adam Driver.

Gli altri attori insieme a Lady Gaga e Adam Driver che completano il cast del film House of Gucci

Il film è interpretato anche da Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney e Jeremy Irons. Il film uscirà negli Stati Uniti il ​​24 novembre 2021 da Metro-Goldwyn-Mayer.