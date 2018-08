ROMA – Lutto in famiglia per Laura Chiatti. L’attrice perugina ha annunciato su Instagram la perdita della nonna. Lo ha fatto con un post molto dolce accompagnato da una foto che [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ritrae proprio la sua nonna seduta su una poltrona mentre tiene in braccio Enea, figlio di Chiatti e del marito Marco Bocci.

“Fai buon viaggio nonnina”, ha scritto l’attrice nella didascalia all’immagine. Un post che ha ricevuto moltissimi messaggi di condoglianze.

Di recente Laura Chiatti aveva trascorso momenti difficili per via del ricovero del marito, che lo scorso maggio era stato portato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Perugia per una brutta febbre molto alta. Per fortuna l’episodio si risolse senza gravi conseguenze per l’attore.