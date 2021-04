Leonardo Pieraccioni, età, altezza, moglie, figlia, dove abita, ex fidanzate, Instagram, vita privata e biografia (Foto Ansa)

Chi è Leonardo Pieraccioni: età, altezza, moglie, figlia, dove abita, ex fidanzate, Instagram, vita privata e biografia dell’attore e regista toscano. Pieraccioni è famoso per essere uno dei più acclamati di registi di commedie. Il suo nome è legato a quella che viene identificata come la scuola di comici toscani.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, dove abita: biografia di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni è nato a Firenze il 17 febbraio 1965. Allo stato attuale ha dunque 56 anni. E’ del segno zodiacale dell’Acquario. La sua altezza dichiarata è di 1,78 metri. Il suo peso forma dovrebbe essere intorno ai 74 chili. Attualmente abita a Firenze.

Leonardo è figlio unico. Ha frequentato per due anni un istituto professionale con indirizzo per perito aziendale. Nel 1981, quando aveva solo 16 anni, partecipa al programma Un ciak per artisti domani, presentato dal debuttante Carlo Conti. Nel 1985 frequenta il 100º Corso Allievi Carabinieri Ausiliari “Fortunato Caccamo” presso la Caserma Pepicelli di Benevento, insieme al collega ed amico Niki Giustini. Nel 1986 con Conti conduce su Teleregione, il varietà Succo d’Arancia e insieme anche a Giorgio Panariello recita nel loro primo spettacolo teatrale, Fratelli d’Italia che furoreggia nei palcoscenici toscani. I tre collaborano poi nel 1989 alla realizzazione del programma Vernice fresca sul circuito televisivo nazionale Cinquestelle.

Suo papà, Osvaldo Pieraccioni, è morto nel 2015.

Moglie, figlia Martina, ex fidanzata Laura Torrisi, Instagram: la vita privata di Leonardo Pieraccioni

Partiamo col dire che Leonardo Pieraccioni non ha una moglie e non è mai stato sposato. Sua figlia Martina Pieraccioni è nata nel dicembre 2010 dalla relazione con Laura Torrisi. Si tratta della storia più importante di cui si hanno notizie relative a Pieraccioni. Ma è finita nel 2014, e da allora il regista parla spesso della condizione dei genitori separati.

Prima di Laura, Pieraccioni ha avuto un’altra fidanzata famosa, Samantha De Grenet. I due sono stati insieme circa 2 anni e mezzo alla fine degli anni Novanta.

Leonardo Pieraccioni ha un profilo ufficiale su Instagram, sul quale posta foto e video della sua vita professionale (anche immagini del passato) ma anche momenti di vita quotidiana.

Altre curiosità. È tifoso della Fiorentina ed è un grande fan di Francesco Guccini, che ha voluto al suo fianco in tre film.