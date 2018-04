ROMA – L’attore Leopoldo Mastelloni racconta i suoi timori a Storie Italiane, programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele: “Vivo in stato di indigenza, non voglio finire come Isabella Biagini perché certe malattie vengono anche per questo, fulminanti, perché Isabella stava bene”.

Mastelloni ha ricordato l‘attrice morta pochi giorni fa in seguito ad un’ischemia. Biagini, 74 anni, era ricoverata alla clinica Antea Hospice al Santa Maria della Pietà a Roma per cure palliative. Aveva avuto un’ischemia lo scorso novembre e da allora si erano perse le sue tracce, tanto che in tv c’erano stati molti appelli. Gli ultimi anni della sua vita erano stati segnati da una spirale negativa, dopo la perdita della casa, il periodo passato vivendo in macchina e le accuse di essere coinvolta nel rogo della stessa auto.

“Io non voglio che lo Stato mi tolga la dignità. Io non voglio chiedere la carità, né voglio che gli altri mi facciano la carità, voglio solidarietà non solo per me – ha detto Mastelloni in tv – visto che sono un uomo di 73 anni che ancora ha la fortuna di essere ospitato in trasmissioni dove si dibattono cose di questo genere, voglio dare il mio contributo. Tu, Stato, devi essere in grado di assistere ogni cittadino anche direttamente proporzionale al lavoro che ha svolto per tutta la vita, sia in cucina facendo il bucato, sia girando l’Italia o in televisione comunque dando qualcosa, e questo non esiste per nessuno”.