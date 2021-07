Libero De Rienzo, età, moglie Marcella Mosca, figli, vita privata, film, biografia e carriera

L’attore Libero De Rienzo è morto a 44 anni stroncato da un infarto. Aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, che è stato aiuto regista di Citto Maselli. Ha vinto un David di Donatello nel 2002 come attore non protagonista per il film “Santa Maradona”.

Dove e quando è nato, età e biografia di Libero De Rienzo

Nato nel quartiere napoletano di Forcella (24 febbraio 1977), era il figlio di Fiore De Rienzo, inviato speciale della trasmissione “Chi l’ha visto?”. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nella seconda metà degli anni ’90. Nel 1996 debutta in teatro con il gruppo catalano “Fura des Baus”, poi collabora con il gruppo romano Area Teatro.

Lavora in alcuni spot pubblicitari e nel 1999 esordisce sul grande schermo con “Asini” di Antonello Grimaldi. Si mette in evidenza con il ruolo di Burt in “Santa Maradona“, che gli vale il David di Donatello come miglior attore non protagonista e la candidatura al Nastro d’argento nella stessa categoria, confermando poi le sue doti artistiche con “A/R andata + ritorno” (2003) diretto da Marco Ponti. Tra i suoi ultimi lavori si ricordano la commedia “Smetto quando voglio”, girata nel 2014 e il film “A Tor Bella Monaca non piove mai” del 2019.

Moglie e figli: la vita privata di Libero De Rienzo

Libero De Rienzo era sposato con la costumista Marcella Mosca. La coppia aveva due figli di 6 e 2 anni. Grazie alla moglie, Libero aveva scoperto l’amore per Procida. Sull’isola aveva dato vita al festival Arthetica, portando il cinema nel cortile Palazzo D’Avalos, ex Penitenziario di Procida, la più piccola delle isole del golfo partenopeo. “Mia moglie ha radici sull’isola e io ci venivo in vacanza da piccolo. Ora abbiamo una casetta lì, e ci passiamo un po’ di tempo quando possiamo”, aveva raccontato l’attore anni fa.

Nel corso degli anni Libero De Rienzo e la moglie Marcella Mosca hanno trascorso molto tempo sull’isola di Procida, come aveva spiegato l’attore in un’altra intervista: “Qui ho scelto di crescere mio figlio”. La coppia è sempre stata molto riservata, vivendo lontano dai riflettori.