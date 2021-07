L’ultima interpretazione di Libero De Rienzo, l’attore trovato morto nella sua abitazione romana il 15 luglio, si vedrà alle Giornate degli Autori a Venezia. L’artista è nel cast di Una relazione, il film di Stefano Sardo con Guido Caprino e Elena Radonicich, che sarà presentato nella sezione Notti Veneziane.

Libero De Rienzo, il suo ruolo nell’ultimo film nel quale ha recitato

De Rienzo è Luca. L’attore interpreta uno degli amici della coppia formata da Tommaso (Caprino) e Alice (Radonicich) – non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo – che annunciano l’intenzione di lasciarsi in modo graduale, restando amici in modo naturale.

Libero De Rienzo, l’ultimo film nel quale ha recitato in sala dal 13 settembre

Scritto da Stefano Sardo con Valentina Gaia, prodotto da Ascent Film e Nightswim in coproduzione con La Onda, in collaborazione con Amazon Prime Video e Rai Cinema, con il contributo del Mic – Direzione generale cinema e audiovisivo e con il sostegno della Regione Lazio, il film uscirà in sala il 13, 14 e 15 settembre.

Libero De Rienzo, il saluto commosso di tanti colleghi

Libero De Rienzo è stato salutato con commozione da tanti colleghi e amici. Riportiamo quanto scritto da Marco Bocci e Alessandro Borghi. Marco Bocci: “Non può essere Picchio mio….. non può essere. Non può essere…. ti voglio bene. Non può essere. Ti voglio bene c….”.

Poco dopo è arrivato anche il messaggio di Borghi: “Grazie Picchio, non ti dico fai buon viaggio, perché non credo si vada da nessuna parte, ma qui, lasci qualcosa per un sacco di persone”.