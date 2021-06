Dopo anni di scandali e guai giudiziari, Lindsay Lohan la partygirl più ribelle di Hollywood è pronta a tornare sul set.

Page Six commenta che negli anni recenti, al culmine della sua fama, non c’era giorno in cui la star non facesse notizia. Ma dopo anni fuori dai riflettori ed essersi allontanata il più possibile da Hollywood, Lohan, 34 anni, nel 2022 tornerà sul set in una commedia romantica natalizia targata Netflix.

Lindsay Lohan, la vita a Dubai col fidanzato banchiere

Attualmente vive a Dubai con il fidanzato banchiere e negli ultimi 10 anni si è concentrata sulla sua attività, compreso il recente lancio di una collezione di gioielli.

La domanda di Page Six è: perché avrebbe dovuto scambiare la sua esistenza pacifica e confortevole con un’attività altamente visibile che con lei è stata crudele?

Lindsay Lohan come Britney Spears e Paris Hilton

Può essere che il mondo attuale sia più gentile con le giovani star. Venti anni fa, protagoniste come Britney Spears, Paris Hilton e Monica Lewinsky da parte della stampa hanno subito un trattamento abbastanza duro ma ora sono viste in una nuova luce, più comprensiva e le persone hanno iniziato a capire la difficoltà delle loro situazioni.

“Veniva usata, era trattata come carne dai paparazzi”, ha detto al Post una vecchia amica di Lohan che la conosce fin dall’adolescenza.

“La seguivano e gli amici la vendevano a destra e a manca. Era difficile da controllare e non aveva una vera guida”.

“Tutti abbiamo contribuito a quello che è successo e non abbiamo fermato la situazione. Le abbiamo fornito l’accesso a cose certamente non adatte a un adolescente, ad esempio frequentare i club. Aveva 17 o 18 anni, posti dove non doveva andare”.

Lindsay Lohan e l’autolesionismo

A gennaio 2021, Chrissy Teigen, criticata per il suo passato comportamento di cyberbullismo in un tweet prendeva in giro i problemi pregressi della Lohan con l’autolesionismo. “Quando vede Emma Stone, Lindsay aggiunge qualche altro taglio ai polsi”.

Lohan finora non ha commentato il suddetto tweet ma la mamma Dina ha detto a The Post che quanto pubblicato aveva sconvolto tutta la famiglia.

“Quando qualcuno dice parole offensive non sta solo ferendo quella persona, sta ferendo i fratelli, la madre e la nonna”, ha detto Dina. “In quel momento infliggono tanto dolore”.

Lindsay Lohan, la rinascita e il nuovo film

Nel nuovo film, Lohan veste i panni di una ricca ereditiera di un hotel che dopo un incidente di sci soffre di amnesia e viene curata dal proprietario di una baita e dalla figlia.

“Ora sta bene, ha trovato un equilibrio, ha chiarezza ed è concentrata” ha detto una fonte anonima a Page Six.

La vecchia amica di Lohan ha aggiunto: “Sì, ha commesso un sacco di errori ma è stata spinta nella fossa dei leoni. Sto facendo il tifo per il suo ritorno. Non dovrebbe essere giudicata per chi era da adolescente. Chi di noi vorrebbe esserlo?”.