Lisa Martinek, muore in Italia l'attrice tedesca

ROMA – L‘attrice tedesca Lisa Martinek è morta all’ospedale Misericordia di Grosseto dopo un disperato trasferimento in elisoccorso dall’Isola d’Elba. La donna, 47 anni, venerdì 28 giugno era stata colpita da un malore mentre stava trascorrendo una vacanza spensierata sull’isola toscana. La Martinek, vero cognone Wittich, aveva deciso di mantenere il nome del primo marito. In seconde nozze aveva sposato il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli.

Nel pomeriggio dello scorso venerdì, la donna si trovava a Marciana Marina: il malore l’ha colta mentre stava facendo il bagno al largo di Sant’Andrea. E’ stato il marito Giulio ad accorgersi di quanto stava capitando e a soccorrerla per primo. Una volta dato l’allarme, Ricciarelli ha trasportato la moglie fino al porto: qui, l’attrice è stata presa in carico dal 118 e portata in elisoccorso a Grosseto dove è morta.

Attrice molto famosa in Germania, la Martinek era comparsa in diverse serie televisive. Due tra queste, “Amore e tacchi alti” e “I perfetti imperfetti”, sono state trasmesse dalla Rai nei mesi scorsi.

Lisa Martinek lascia tre figli di età compresa fra i 4 e gli 8 anni. Non appena si è diffusa la notizia della sua morte, i fan hanno postato tantissimi messaggi di cordoglio sui social.

Fonte: La Nazione