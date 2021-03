Luca Ward, doppiatore di successo: ma prima della fama con il gladiatore, ha lavorato come bibitaro e camionista. Di questo, e tanto altro, parla lo stesso attore nella suo nuovo libro dal titolo ‘Luca Ward, il talento di essere nessuno’.

Il volume è appena uscito in libreria (Sperling & Kupfer) ed è ricco di aneddoti e curiosità che lo stesso attore anticipa all’Agi.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall’attore all’Agi.

“Ho cominciato a lavorare a 14 anni, come facchino, per portare soldi in famiglia dopo la morte prematura di mio padre Aleardo, attore come mia madre Maria Teresa Di Carlo, scelta anche da Fellini nel Satyricon. Sandro Bolchi chiedeva a mio padre “me lo presti Luchino per una parte da ragazzino?”.