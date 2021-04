Macaulay Culkin diventa papà: nato il primo figlio con Brenda Song, si chiama Dakota in onore della sorella scomparsa (Foto archivio Ansa)

Macaulay Culkin diventa papà. L’ex baby star di Mamma Ho Perso l’Aereo è ufficialmente diventato grande e all’età di 40 anni ha avuto il primo figlio insieme alla compagna Brenda Song. Lei è un ex stella Disney, poi attrice anche in Scandal e New Girl.

“Siamo super felici”, ha annunciato la coppia che al piccolo ha dato il nome di Dakota, in omaggio alla sorella scomparsa di Culkin nel 2008.

Il piccolo Dakota Song Culkin è nato lunedì 5 aprile alle 13:10 a Los Angeles. Pesa 6 libbre e 14 once (circa 3,3 kg) riferisce il magazine Esquire.

Macaulay Culkin e Brenda Song

Brenda Song e Macaulay Culkin si sono incontrati sul set di “Changeland” nel 2017, ma sono sempre stati attenti a preservare la loro privacy, tenendosi alla larga dai riflettori.

La stessa gravidanza di Brenda non era stata rivelata fino ad ora. Lo scorso anno però Culkin aveva rivelato che stava provando a mettere su famiglia con la compagna. “Pratichiamo molto – aveva scherzato in una intervista a Esquire – Stiamo cercando di capire la tempistica, e non c’è niente di più eccitante di quando la tua signora entra nella stanza e dice: Tesoro, sto ovulando”.

Nella stessa intervista Brenda Song aveva detto: “Non puoi stare vicino a Macaulay e non essere felice. Le persone non si rendono conto di quanto sia incredibilmente gentile, leale, dolce e intelligente”.