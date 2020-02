NAPOLI – Niente di grave per Maria Grazia Cucinotta: l’attrice siciliana è stata portata in ospedale per un malore che l’ha colta prima di entrare in scena al Super Cinema di Castellamare di Stabia (Napoli) martedì 11 febbraio ma ha solo una brutta influenza.

A tranquillizzare i fan dell’attrice è la produzione Bis Tremila. “La signora Cucinotta sta meglio, nulla di grave è solo una delle tante vittime di questa influenza. Resterà a riposo fino a che la febbre e le sue condizioni generali non miglioreranno”, hanno fatto sapere e giustificazione del fatto che Cucinotta martedì sera non sia potuta andare in scena con lo spettacolo Figlie di Eva, nonostante fosse partita da Roma per il tour previsto.

“Prontamente assistita dal medico di sala – spiega la produzione – è stata portata in ospedale dove, dopo averle fatto una serie di accertamenti, le hanno detto che poteva rientrare in albergo ma di restare a riposo fino a che la febbre e le sue condizioni generali non miglioreranno. Ringraziamo tutti per la vostra partecipazione e per il vostro interessamento”, conclude la nota.

Lo spettacolo, oltre a Maria Grazia Cucinotta, 51 anni, vede la partecipazione di Vittoria Belvedere e Michel Andreozzi per la regia di Massimiliano Vado. Al momento è stato sospeso e spostato ad una data non ancora fissata. (Fonte: Agi)