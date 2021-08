Lutto nel mondo del cinema: è morta a Los Angeles Markie Post, vero nome Marjorie Armstrong Post, attrice statunitense nota soprattutto per i suoi ruoli nelle serie televisive Professione pericolo, Giudice di notte e Hearts Afire. Markie Post aveva 70 anni, e da quattro lottava contro il cancro.

Nata a Palo Alto, in California, il 4 novembre del 1950 dallo scienziato Richard F. Post e dalla poetessa Marylee Armstrong, Markie Post era diventata famosa al grande pubblico soprattutto interpretando il personaggio di Christine Sullivan, il difensore d’ufficio della sitcom Giudice di notte, trasmessa nel nostro Paese su Italia 1.

La carriera di Markie Post, morta a 70 anni

L’attrice aveva preso parte a 159 episodi andati in onda tra il 1984 d il 1992. Prima di quell’esperienza aveva recitato in 65 episodi di Professione pericolo, serie trasmessa tra il 1982 e il 1985 in Italia sulla Rai.

Nella sua lunga carriera di attrice aveva preso parte anche a Scrubs, Chicago P.D., Chips, L’incredibile Hulk, Buck Rogers, il film Tutti pazzi per Mary. Aveva iniziato la carriera di produttore associato con la serie The Kids Are Alright.

La vita privata di Markie Post: marito, figli

Dopo un primo matrimonio con Stephen Knox, Markie Post, morta il 7 agosto a 70 anni, aveva sposato Michael A. Ross, dal quale ha avuto due figlie.

La morte di Markie Post arriva ad un mese da un altro lutto che ha coinvolto il cast di Giudice di notte: lo scorso luglio è infatti deceduto a 75 anni il coprotagonista Charlie Robinson.