ROMA – Il nuovo cinepanettone di Massimo Boldi, quest’anno si chiamerà “Natale da Chef”. L’attore, intervistato da Spy, ha rivelato in esclusiva di aver fatto una corte spietata a Diletta Leotta per poterle dare una parte nel suo film. Il retroscena riguardante la giornalista sportiva di Sky Sport sorprende tutti, ma Diletta non si è fatta assolutamente convincere dall’attore.

“Le ho fatto una corte spietata per tanti mesi – spiega per la prima volta Massimo Boldi alla rivista di gossip Spy-. Sono stato suo ospite nella sua trasmissione, ho parlato con i suoi agenti e ho insistito. Lei probabilmente non ha capito e ha rifiutato, poteva essere una chance in più per lei. Comunque, pazienza: nel cast abbiamo una promettente artista come Rocio Munoz Morales. Non solo è bellissima, ma anche simpatica. Ha classe e non è mai volgare”.