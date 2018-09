MILANO – Massimo Boldi ricoverato al cuore per angioplastica: ora sta bene. L’attore comico Massimo Boldi, 73 anni, si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove venerdì è stato sottoposto a un intervento programmato di angioplastica al cuore, per risolvere un problema di ostruzione alle coronarie.

“Sto bene, presto potrò tornare a lavorare”, ha detto a Tgcom24. “Vengo da un periodo molto stressante” ha detto ancora. Presto uscirà il nuovo film con Christian De Sica “Amici come prima”. “La mia famiglia ha avuto più paura di me. Le mie figlie mi hanno sgridato un po’. Ma l’importante è che sto bene e che posso tornare presto a lavorare”.

“Anche Cipollino soffre, non cercatemi più fino al 30 giugno”. Così Massimo Boldi era tornato a farsi sentire, dopo la chiacchierata fine della relazione con Loredana De Nardis, alla quale era stato legato per circa 15 anni.

Boldi, 72 anni, aveva parlato di tradimento dopo aver visto su Dagospia le foto di lei abbracciata ad un altro uomo. La donna era stata sorpresa con un imprenditore toscano, ex amico di Boldi, ma lei aveva fatto sapere: “Non è vero che l’ho tradito, ci siamo lasciati da tre anni, dormivamo in letti separati”. Poi però l’attore sembrava essere tornato rapidamente in pista con Veronica Rega, ex gieffina 32 anni più giovane di lui.