Matthew McConaughey chi è, età, altezza, moglie, figli, ex fidanzate, film, Oscar, arresto per marijuana, politica dell’attore americano. McConaughey diventò famoso con il film Dallas Buyers Club. La sua fama è ulteriormente accresciuta con la serie tv True Detective. Andiamo però a conoscere meglio l’attore, anche nella sua vita privata.

Matthew McConaughey età, altezza, fisico, famiglia, morte del padre

Matthew McConaughey è nato a Uvalde, Texas, il 4 novembre 1969. E’ dunque del segno zodiacale dello Scorpione e attualmente ha un’età di 51 anni. L’attore americano è stato spesso elogiato per il suo fisico. Non a caso diverse classifiche lo hanno inserito tra gli uomini più belli del mondo. La sua altezza dichiarata è di 1,82 metri. Una curiosità: a dispetto di un fisico scultoreo, ha le braccia corte.

Matthew è ultimo dei tre figli di Mary Kathleen “Kay” McCabe, un’insegnante, e di James Donald McConaughey, che gestiva un distributore di benzina prima di avviare una compagnia nel settore petrolifero. Il padre morì per un attacco cardiaco nell’agosto 1992. McConaughey ha avuto un’educazione metodista. Ha origini scozzesi, inglesi e svedesi da parte di padre e irlandesi e tedesche da parte di madre.

Matthew McConaughey lavapiatti e spalatore di letame in Australia

Dopo il diploma, nel 1988, si trasferisce per un anno in Australia, a Warnervale. Partì come studente in scambio sponsorizzato dall’associazione Rotary Internationa. Per mantenersi ha svolto i lavori più umili. come lavapiatti e spalatore di letame.

L’arresto di Matthew McConaughey per marijuana

Ha avuto numerose disavventure, culminate nell’ottobre del 1999 con l’arresto per possesso di marijuana e resistenza alle autorità. La polizia era intervenuta dopo i vari reclami dei vicini che non sopportavano che McConaughey, in compagnia dell’amico Cole Hauser, suonasse nudo i bonghi tutta la notte.

Matthew McConaughey moglie Camila Alves e figli

Matthew ha sposato una modella brasiliana. Sua moglie si chiama Camila Alves e il matrimonio si è svolto il 9 giugno 2012. La coppia ha avuto tre figli: Levi Alves McConaughey, nato il 7 luglio 2008, Vida Alves McConaughey, nata il 3 gennaio 2010, e Livingston, nato il 28 dicembre 2012.

Le ex fidanzate famose di Matthew McConaughey: da Sandra Bullock a Penelope Cruz

In campo sentimentale è stato legato per molti anni all’attrice Sandra Bullock. Successivamente ad Ashley Judd, Salli Richardson e Penélope Cruz, quest’ultima conosciuta sul set di Sahara ed alla quale è stato legato un anno.

Matthew McConaughey Instagram

Matthew McConaughey ha un profilo ufficiale Instagram. Su questo profilo posta molte foto di momenti privati ed altre legate alla vita professionale. Nell’ultimo periodo ci sono molti scatti dedicati alla sua volontà di scendere in politica.

Matthew McConaughey e l’Oscar per Dallas Buyers Club

Nel 2013 McConaughey è protagonista del film Dallas Buyers Club diretto da Jean-Marc Vallée. L’attore interpreta la storia vera di Ron Woodroof, rozzo e omofobo cowboy malato di AIDS che ricorre all’aiuto di medicinali alternativi. McConaughey ha voluto fortemente interpretare questo ruolo e ha passato oltre quattro anni alla ricerca dei finanziamenti necessari.

Per preparsi al ruolo, l’attore ha perso 23 chili, sottoponendosi ad una rigida dieta che ha modificato notevolmente il suo aspetto fisico. Per la sua interpretazione vince il Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma 2013, un Golden Globe come miglior attore in un film drammatico ed il suo primo Premio Oscar come miglior attore protagonista.

Matthew McConaughey film

Secondo la media delle recensioni questi sono i migliori 15 film della sua carriera.

La vita è un sogno, del 1993 di Richard Linklater:

Contact, del 1997 di Robert Zemeckis;

The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo, del 2011 di Adam Shankman;

Killer Joe, del 2011 di William Friedkin;

Bernie del 2011 di Richard Linklater;

Frailty – Nessuno è al sicuro del 2001 di Bill Paxton;

Magic Mike del 2012 di Steven Soderbergh;

The Paperboy del 2012 di Lee Daniels;

Mud, del 2012 di Jeff Nichols;

Dallas Buyers Club del 2013 di Jean-Marc Vallée;

The Walf of Wallstreet, del 2013 di Martin Scorsese;

Interstellar, del 2014 di Christopher Nolan;

Free State of Jones del 2016 di Gary Ross;

Gold – La grande truffa del 2016 di Stephen Gaghan;

Cocaine – La vera storia di White Boy Rick del 2018 di Yann Demange.

Matthew McConaughey in politica: la candidatura in Texas

Matthew McConaughey valuta di scendere in politica e di candidarsi a governatore del Texas, seguendo le orme di Arnold Schwarzenegger in California. “Lo sto considerando seriamente”, ha detto l’attore che, se si candidasse, si troverebbe a sfidare l’attuale governatore Greg Abbott.

Non è chiaro se McConaughey è democratico e repubblicano: quello che è evidente è che ha a cuore il suo stato, dove ha avviato diversi progetti filantropici tramite la sua fondazione.