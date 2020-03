LOS ANGELES – Meghan Markle lascia la casa reale britannica e torna a Hollywood. La duchessa di Sussex tornerà sul piccolo schermo e sarà la voce narrante nel film Elephant, in uscita il 3 aprile sulla piattaforma Disney +.

Lo riferiscono i media britannici e statunitensi, sottolineando che si tratta del primo progetto post divorzio dalla corona britannica, effettivo dal 31 marzo.

Rappresenta, inoltre, il primo impegno cinematografico per l’attrice americana da quando ha deciso di lasciare Hollywood per sposare il principe Harry d’Inghilterra nel 2018.

​Il documentario, annuncia la Disney su Twitter, segue il viaggio “straordinario, lungo mille chilometri” di una famiglia di elefanti che attraversa il deserto del Kalahari in Africa, “in un’avventura che cambierà la loro vita”.

Un’anticipazione che indirettamente si riferisce anche alla nuova vita di Harry e Meghan e del loro figlio Archie, trasferitisi prima in Canada, a Vancouver Island, e ora in California, nell’area di Los Angeles.

Da domani il principe Harry e la moglie non potranno più utilizzare il titolo di Sussex Royal ma il loro nuovo brand, The Duke and Duchess of Sussex, oltre a doversi garantire i propri mezzi di sostentamento.

“La prossima volta, se qualcuno ha bisogno di lavori extra fuori campo, possiamo renderci disponibili”, aveva detto Harry lo scorso gennaio in un incontro con Jon Faveau, regista del Re Leone. (Fonte: Agi)