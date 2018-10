ROMA – Sir Michael Caine, 85enne attore britannico due volte premio Oscar, ha rivelato che da molti anni, per non cadere in tentazione con “belle attrici” quando gira un film sul set è sempre presente la moglie Shakira, 71 anni. Sposato da 45 anni, sostiene che l’infedeltà è inevitabile quando un uomo sposato è fianco di altre attrici e ne è consapevole, riporta il Daily Mail.

“Quando si è lontani da casa per lunghi periodi, si iniziano ad avere vite separate ed è importante che non accada. Per questo mia moglie è sempre con me”. La coppia si è sposata nel 1973 e ha una figlia, Natasha, 45 anni. Caine ha un’altra figlia, Dominique, 62 anni, con la prima moglie Patricia Haines. Il grande attore, apparso in 125 film, ha fatto queste affermazioni durante la presentazione della nuova autobiografia “Blowing The Bloody Doors Off”.