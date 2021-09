Michael K. Williams, l’attore trovato morto nel suo appartamento. Probabile overdose di eroina

L’attore Michael K. Williams, 54 anni, star delle serie Tv “The Wire” e “Boardwalk Empire”, è stato trovato morto nel suo appartamento a Brooklyn, New York. Il sospetto è che l’attore sia morte per una overdose di eroina o fetanyl.

Michael K. Williams e la sua battaglia contro le droghe

Secondo quanto riportato da New York Post, infatti, nell’appartamento sarebbero stati trovati oggetti che fanno pensare all’assunzione di droghe. Williams in effetti non aveva mai fatto mistero della sua battaglia contro la dipendenza.

Michael K. Williams e il personaggio di Omar Little nella serie “The Wire”

L’attore era stato per cinque volte candidato a un Emmy, anche quest’anno come miglior attore non protagonista per “Lovecraft Country”.

E’ stato nei panni di Omar Little in “The Wire”, andato in onda dal 2002 al 2008, che Williams ha raggiunto il successo internazionale.

Grazie al ruolo di un rapinatore apertamente gay, infatti, Williams ha conquistato il pubblico di tutto il mondo tanto che anche Barack Obama disse che Omar era il suo personaggio preferito della serie.

Michael K. Williams aveva recentemente finito di girare un film di John Boyega, mentre ad agosto si era scritto che avrebbe interpretato Charles “Doc” Broadus, il mentore di George Foreman, in un prossimo film biografico sull’ex campione dei pesi massimi. Williams lascia un figlio, Elijah.