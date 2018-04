ROMA – Giovedì scorso, 19 aprile, il cast del film Scarface, del 1983, si è riunito al Beacon Theatre di New York nell’ambito del Tribeca Film Festival per festeggiare i 35 anni di storia dell’opera: presenti Al Pacino (Tony), Michelle Pfeiffer (Elvira), Steven Bauer (Manny) e il regista Brian De Palma.

Michelle Pfeiffer è stata incalzata da una domanda inopportuna da parte del moderatore del dibattito, Jesse Kornbluth. Consapevole del fatto che l’artista fosse dimagrita molto per vestire i panni di una donna tossicodipendente, Elvira, le ha fatto delle domande sul suo peso durante le riprese. Pfeiffer, però, non si è lasciata intimidire e ha risposto in maniera brillante.

“Ok, beh non so quale fosse il mio peso allora. Sapete, le riprese del film sarebbero dovute durare tre o quattro mesi. Ma a mano a mano che passava il tempo diventavo sempre più magra ed emaciata. Il problema è che il tutto è durato sei mesi. Stavo morendo di fame alla fine. Una scena sembrava sempre l’ultima, pensavo di essere nel momento di massima magrezza, ma poi c’era quella dopo e quella dopo ancora. C’erano membri della troupe che mi portavano dei panini, perché erano tutti preoccupati per me e per come stavo perdendo peso. Vivevo di zuppa di pomodoro e Marlboro”.