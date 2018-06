ROMA – Torna al cinema la saga poliziesca inaugurata dallo svedese Stieg Larsson con protagonista Lisbeth Salander. Sony ha diffuso a livello internazionale su tutte le piattaforme anche social il primo trailer di Millennium – Quello che non uccide, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il film diretto da Fede Alvarez che porta in sala The Girl in the Spider’s Web, il romanzo di David Lagercrantz, che prosegue la saga di Millennium dopo la scomparsa di Stieg Larsson.

Il film vede Claire Foy, vincitrice del Golden Globe per The Crown, ereditare il ruolo della celebre hacker Lisbeth Salander nata dalla mente di Larsson. La pellicola arriverà nelle sale americane il 9 novembre 2018 e sarà in Italia il 31 ottobre.

Il film, adattamento del romanzo di David Lagercrantz che fa da sequel ai romanzi di Larsson che compongono la trilogia Millennium, era da tempo in fase di pre-produzione.

Quello che non uccide è stato pubblicato in seguito alla morte improvvisa di Larsson e consta di 200 pagine dattiloscritte che avrebbero poi completato quella che, nelle intenzioni, doveva essere una storia in dieci capitoli. La sceneggiatura del film è stata scritta da Steven Knight, Jay Basu e dal regista Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) che sarà impegnato anche dietro la macchina da presa.

Bellezza classica e accento autenticamente inglese, Claire Foy, nei panni punk di Lisbeth Salander era per molti puristi difficile da immaginare con il look ribelle tutto pelle e borchie richiesto dal personaggio, dato che il pubblico ha imparato a conoscerla nelle vesti rigorose e regali della regina Elisabetta II nella serie tv Netflix. E invece, almeno dalle prime immagini diffuse, il personaggio, che si sposta a bordo di una gigantesca e roboante moto anche tra le strade ricoperte di ghiaccio, sembra calzarle a pennello.

Al fianco dell’attrice britannica recitano anche Sverrir Gudnason nei panni di Mikael Blomkvist, Lakeith Stanfield in quelli di Ed Needham e Stephen Merchant quale di Frans Balder. Nel cast ci sono anche Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049), Claes Bang, Christopher Convery, Synn›ve Macody Lund e Vicky Krieps.