Mira Furlan è morta: l’attrice che interpretò Danielle Rousseau nella serie Lost, aveva 65 anni

E’ morta Mira Furlan, l’attrice che nella serie Lost ha interpretato Danielle Rousseau. L’attrice aveva 65 anni.

Mira Furlan è morta il 20 gennaio ma la notizia è trapelata solo ora. La causa della morte non è ancora stata comunicata ufficialmente ma sembra che l’attrice fosse malata da tempo.

Mira Furlan partecipò alle prime quattro stagioni di Lost.

Fu lei stessa a chiedere di lasciare il ruolo, stanca di vivere gran parte dell’anno alle Hawaii, dove si svolgevano le riprese.

Mira Furlan, da Emir Kusturica a Lost

Nata a Zagabria il 7 settembre del 1955, l’attrice è figlia di professori universitari.

Per la televisione croata Mira Furlan partecipò a diversi film tra cui Papà è in viaggio d’affari (1985) di Emir Kusturica, che vinse la Palma d’oro nell’edizione del 1985 del Festival di Cannes.

Nel 1991, in seguito allo scoppio della guerra in Jugoslavia emigrò negli Stati Uniti con il marito, il regista serbo Goran Gajić, che la diresse in alcuni episodi della serie Babylon 5.

Poi nel 2004 fu il turno della serie Lost dove Mira Furlan interpretò Danielle Rousseau.

Danielle Rousseau, personaggio molto amato della serie, è una scienziata francese naufragata sull’isola 16 anni prima dello schianto del volo 815 della Oceanic Airlines, avvenuto il 22 settembre 2004. Ovviamente il personaggio deve il nome al filosofo Jean-Jacques Rousseau.