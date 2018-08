NEW YORK – Mira Sorvino spera che le accuse rivolte ad Asia Argento per le molestie all’attore Jimmy Bennet non siano vere. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’attrice e premio Oscar per “Dea dell’Amore” si è schierata in prima linea nella campagna anti molestie sessuali a Hollywood, come anche la Argento, sottolineando che le accuse rivolte alla collega vanno contro a tutte le idee del movimento #MeToo.

La Sorvino commentando la vicenda ha dichiarato: “Il tempo chiarirà, forse sarà scagionata, ma se sono vere non ci sono lenti che le faranno sembrar meglio. L’aggressione sessuale di minori è un crimine vergognoso e contro tutto quello che il movimento #MeToo difende”.

L’attrice ha ribadito il suo impegno per la causa: “Combatterò per tutte le vittime e per cambiare la cultura che incoraggia l’abuso di potere nelle relazioni sessuali”.