ROMA – Durante un’intervista alla CBS domenica scorsa, Sharon Stone, 60 anni (ne dimostra ancora 40) ha parlato del suo aneurisma (avvenuto nel 2001) e di come ha dovuto ricominciare tutto da capo: “ero da buttare, avevo un 5% di possibilità di sopravvivenza, e nessuno ti vuole più quando sei una persona ‘danneggiata’, sono rimasta sola. La moia intera vita è stata cancellata e ho dovuto rimparare a fare tutto da capo”.

“Adesso mi sto dedicando a tempo pieno a fare la mamma single e a rimettere ordine nella mia vita dopo il divorzio” . Il corrispondente della CBS Lee Cowan le ha chiesto se si fosse mai trovata in una posizione “scomoda” durante il suo periodo holliwodiano. Inizialmente, l’attrice non è riuscita a trattenere le risate. E Lee Cowan la incalza: “Stai ridendo ma non capisco se sia una risata nervosa o perché stai pensando che ti prenda in giro”.

E la Stone finalmente rivela: “Ne ho viste di ogni colore durante la mia carriera”. E ancora: “Sono stata nel business per 40 anni, riuscite a immaginarvi come fosse l’ambiente quarant’anni fa, col mio aspetto e venendo dalla Pennsylvania?”.

Durante la sua intervista alla CBS, l’attrice ha però fatto capire che i tempi stanno cambiando. Sempre più donne si sentono “incoraggiate” a essere se stesse.

“Siamo state cresciute per soddisfare i desideri degli uomini, particolarmente le donne della mia generazione. Troppo spesso le donne perdono la loro identità per associarsi a quella del loro marito. Cambianio perfino modo di vestirsi per accomodare i gusti del loro uomo”.

“Ci stiamo sollevando per riconoscere il nostro dono di essere donne e non dover più pensare di comportarci come uomini per sentirci più forti, coraggiose e valorose”.