Monica Vitti, parla il marito: “Ha una malattia tipo Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria”.

Intervistato dal Corriere della Sera, Roberto Russo, il marito di Monica Vitti, parla delle condizioni di salute della moglie che da anni lotta contro una malattia tipo Alzheimer:

“Ora da quasi 20 anni le sto accanto – racconta – e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà.

È vero che ha una malattia tipo Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria”.

Poi il marito ha rivelato che per il suo compleanno le ha regalato una torta speciale:

“Le preparerò una torta con una candelina simbolica e insieme passeremo una delle tante giornate che abbiamo condiviso – ha detto Roberto Russo al Corriere della Sera -.

Ci conosciamo da 47 anni, nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi”. (Fonte: Il Corriere della Sera).