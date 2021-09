Moonfall, arriva il primo trailer ufficiale della nuova catastrofe firmata Emmerich VIDEO

E’ stato rilasciato il primo trailer di “Moonfall“, film di fantascienza di Ronald Emmerich, regista di “Stargate” e di pellicole catastrofiche come 2012, Independence Day e The Day After Tomorrow.

In questo ultimo film, “Moonfall”, in uscita dal 3 febbraio 2022, non ci sono alieni che minacciano la civiltà terrestre ma una catastrofe su scala interplanetaria. Una forza misteriosa fa uscire la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra ed entra in rotta di collisione con il nostro pianeta.

Il film racconta di una ex astronauta ora dirigente della NASA (Halle Berry) che per salvare la Terra dall’imminente calamità, deve collaborare con un collega del passato (Patrick Wilson) e un teorico della cospirazione (John Bradley).

Il trailer del film catastrofico di Roland Emmerich

Dal trailer non si capisce cosa faccia precipitare improvvisamente la Luna verso la Terra. Non sembra essere un’esplosione di scorie radioattive. Chissà, potrebbe essere coinvolta una gigantesca bestia tentacolare? Un ch’khalagu, del folklore romulano?

Sicuramente in “Moonfall” si vedranno gli effetti catastrofici di una cascata di detriti orbitali, per non parlare delle condizioni estreme di marea e degli effetti gravitazionali. Nel cast anche Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak e Donald Sutherland.