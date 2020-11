E’ morta Daria Nicolodi, ex moglie di Dario Argento e mamma di Asia. Aveva 70 anni.

E’ morta a 70 anni Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice ex moglie di Dario Argento con cui ha lavorato in diversi film tra cui ‘Profondo Rosso’. Dal regista romano ha avuto la figlia Asia che ha dato la notizia della scomparsa della mamma su Instagram.

“Riposa in pace mamma adorata – scrive – ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria”.

La carriera di Daria Nicolodi

Nata a Firenze il 19 giugno del 1950, Daria Nicolodi era figlia di Aurelio, partigiano e fondatore dell’Unione Italiana Ciechi. Dopo alcune esperienze in tv e al cinema, la sua carriera era cambiata quando nel 1974 aveva conosciuto Dario Argento durante il casting per il film “Profondo rosso”. Con il compagno girò sei film, tra il 1975 e il 1987.

Anche dopo la fine della loro relazione, tra la Nicolodi e Argento i rapporti sono rimasti buoni, tanto che l’ultima sua apparizione sul grande schermo risaliva al 2007, nel film del regista “La terza madre”. In quella pellicola recitava anche Asia, con cui mamma Daria ha recitato in “Viola bacia tutti” di Giovanni Veronesi e “Scarlett Diva”, diretto dalla stessa Argento. (fonte agi)