LOS ANGELES – Ancora un lutto ad Hollywood per il cast di Beverly Hills 90210: è morta Esther Scott. L’attrice americana aveva 66 anni. E’ deceduta il 14 febbraio scorso per un infarto mentre si trovava nella sua casa di Santa Monica, in California.

Secondo quanto ha riferito TMZ, a trovare l’attrice sono stati alcuni familiari, che hanno subito allertato i soccorsi che hanno trasportato la donna in ospedale, ma purtroppo è stato tutto inutile.

Nata il 13 aprile del 1953, Esther Scott aveva iniziato la propria carriera come doppiatrice di Star Wars ed aveva poi avuto delle parti come attrice in Beverly Hills 90210, Full House, Party of Five, Ellen, The Steve Harvey Show e Sister, Sister.

Aveva anche fatto parte del cast della sitcom ABV The Geena Davis Show (2000-2001) nella parte della domestica di Geena Davis. Aveva avuto ruoli in The Help (2004), Boyz n the Hood (1991), The Kid (2000), You Got Served (2004), Dreamgirls (2006), Gangster Squad (2013) e The Birth of a Nation (2016). Aveva recitato anche nel film di Gabriele Muccino La ricerca della Felicità.

La sorella Shaun ha voluto ricordarla su TMZ: “Amava ciò che faceva. Spesso veniva fermata in strada dalle persone che la riconoscevano, ma non sapevano il suo nome. Spero che ora le persone ricordino il suo nome, il suo lavoro e il contributo che ha dato al mondo dell’intrattenimento”. (Fonte: TMZ)