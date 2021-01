È morta Nathalie Delon, attrice, regista ed ex moglie di Alain Delon. Ha raggiunto la notorietà con il film “Il Samurai”

È morta Nathalie Delon, era una attrice, una regista e l’ex moglie di Alain Delon. Ha raggiunto la notorietà con il film “Il Samurai“. Durante la sua carriera cinematografica, ha preso parte a 13 film da attrice.

Nathalie Delon è morta a 79 anni a causa di un cancro. Il suo decesso è stato ufficializzato dall’ex marito Alain Delon con un post commovente pubblicato su Instagram e sugli altri suoi canali social.

Era nota a tutti come Nathalie Delon ma in realtà il suo vero nome era Francine Canovas. Diciamo che Nathalie era un nome d’arte e Delon era ovviamente il cognome dell’ex marito. Un cognome prestigioso nel mondo del cinema.

Per sposarla, Alain Delon ha interrotto la sua precedente relazione sentimentale con Romy Schneider. Alain e Nathalie condividevano la passione per il cinema che era anche il loro lavoro.

Come detto Nathalie Delon ha preso parte a ben tredici film da attrice ma il picco più alto della sua carriera è stato certamente il ruolo da protagonista nel film “Il Samurai“. Questo film apparteneva al genere poliziesco noir.

La pellicola racconta le vicende di un sicario. Il cast è stellare e vede la presenza di grandi attori come Alain Delon, François Périer, Nathalie Delon e Cathy Rosier. Il film uscì il 25 ottobre 1967, ricevendo recensioni positive con elogi per la sceneggiatura e la regia di Melville, nonché per la performance e l’atmosfera di Delon.