Il dolore del mondo del cinema e dello spettacolo per la drammatica scomparsa di Libero De Rienzo, stroncato da un infarto a soli 44 anni. Non appena si è diffusa la drammatica notizia, è giunta l’immediata reazione dei colleghi che, increduli, hanno speso per lui dei pensieri via social.

Morte Libero De Rienzo, i messaggi di cordoglio dei colleghi

Marco Bocci, attore e regista, in ricordo del suo amico, ha scritto: “Non può essere Picchio mio… non può essere. Non può essere…. ti voglio bene. Non può essere. Ti voglio bene ca….o!”. Simile reazione per Laura Chiatti: “Libero sei nato. Libero te ne sei andato. Che tu possa tornare a respirare quell’aria della quale avevi bisogno in un ‘altra dimensione. Ciao Libero”.

Tra gli altri anche Edoardo Leo: “Ora mi viene in mente solo quanto mi hai fatto ridere e divertire. Nient’altro. È l’unica cosa a cui penso. A quante risate irresistibili ci siamo fatti insieme. Riposa in pace Picchio. È stato bello fare un lungo pezzo di strada con te”. Stefano Accorsi lo ha voluto ricordare così: “Che dolore Picchio! Mi stringo alla tua famiglia”.

Toccante il messaggio di Vanessa Incontrada: “Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere… Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi… cosa devo dire? Niente. Solo piango per te. Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto”. Anna Foglietta lo ricorda così: “Avevi qualcosa di geniale, eri davvero Libero. Sono senza parole #LiberodeRienzo”.