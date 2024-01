E’ morto David Soul, il biondo di Starsky & Hutch: aveva 80 anni

È morto a 80 anni David Soul, pseudonimo di David Richard Solberg, attore, cantautore e regista americano reso celebre dalla popolatissima serie televisiva poliziesca ‘Starsky & Hutch‘ in coppia con Paul Michael Glaser. Soul interpretava Hutch, il biondo della coppia. La notizia è stata data dalla moglie, Helen Snell, citata dalla britannica SkyNews.

E’ morto David Soul, l’amicizia con Paul Glaser oltre la serie tv

Aveva fatto emozionare i fan uno scatto risalente al 2017, in cui Starsky (Paul Glaser) spingeva la carrozzina di Hutch (David Soul). I due, nonostante i tanti anni passati dalla fine della serie tv, sono sempre rimasti legati. “Siamo ancora così amici, ma dopo tutto questo tempo è normale. Il nostro è un legame speciale”, avevano raccontato i due attori.

La carriera di David Soul

La star televisiva nata negli Stati Uniti era nota soprattutto per il suo ruolo nello show poliziesco in cui ha interpretaro il detective Kenneth “Hutch” Hutchinson dal 1975 al 1979. Soul, che ha recitato al fianco di Paul Michael Glaser (nel ruolo del detective Dave Starsky) era noto anche per i suoi ruoli in “Here Come The Brides”, “Magnum Force” e “The Yellow Rose”. Soul ha avuto successo anche come cantante, ottenendo successi con canzoni tra cui “Don’t Give Up on Us” e “Silver Lady”, che sono arrivate al numero 1 nelle classifiche del Regno Unito.