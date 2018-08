VENEZIA – Inaugura oggi, mercoledì 29 agosto, la 75esima Mostra internazionale del cinema di Venezia. La serata di apertura avrà luogo come ogni anno nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), con inizio alle 19, ma questa volta alla presenza non solo del regista di First Man, Damien Chazelle e degli interpreti principali Ryan Gosling,

[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Jason Clarke e Claire Foy. Ci saranno infatti per l’anteprima mondiale del film di Chazelle: Bradley Cooper, Tye Sheridan, Jeff Goldblum, Alfonso Cuaron, David Cronenberg, Florian von Donnersmark, Rick Alverson, Giulio Base, Jasmine Trinca e Alessandro Borghi.

Da Lady Gaga a Ryan Gosling, dall’ex presidente dell’Uruguay Pepe Mujica a Emma Stone, tante le star che al Lido accompagneranno i loro film alla Mostra del cinema di Venezia, o saranno in giuria per il Leone d’oro come Noami Watts, Christoph Waltz, Carolina Crescentini, Alessandro Baricco, Salma Hayek.

Si parte ovviamente con la cerimonia, che sarà condotta quest’anno dall‘attore Michele Riondino e che verrà trasmessa in diretta sul canale web di Rai Movie, e dove verrà consegnato dal presidente della Biennale Paolo Baratta il Leone alla carriera all’attrice premio Oscar Redgrave, classe 1937.

Poi prima mondiale de Il primo uomo, prodotto dalla Universal Pictures, con l’avvincente storia della storica missione Nasa per far sbarcare un uomo sulla luna, il tutto concentrato sulla figura dell’astronauta Neil Armstrong negli anni che vanno dal 1961 al 1969.

Sul fronte della politica, dopo l’annunciata assenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i fatti di Genova, saranno al Lido il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli, il sottosegretario per i Beni e la Attività Culturali Lucia Borgonzoni, il direttore Generale per il Cinema, Nicola Borrelli, il presidente Regione Veneto Luca Zaia e il Sindaco di Venezia e Vicepresidente della Biennale Luigi Brugnaro.

Sul fronte della sicurezza saranno circa settecento gli agenti schierati con una cabina di regia internazionale, squadre antiterrorismo, metal detector e una zona rossa per garantire la sicurezza alle migliaia di persone e dei 3000 accreditati stampa che da mercoledì 29 agosto sbarcano al Lido. In strada, ci saranno poi agenti in divisa e in borghese, alcuni dotati di palmari quanto accade e trasmetter in tempo reale le immagini alla centrale. Qui gli operatori monitoreranno la situazione anche servendosi dei video-sorveglianza del Lido.

Inoltre, saranno presenti squadre speciali anti-terrorismo e un esercito di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani. I controlli coinvolgeranno terra e laguna con pattuglie nei canali d’accesso alla cittadella del cinema.